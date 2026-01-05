Revolution bei Lego: Interaktiver Baustein vorgestellt

Der Spielwarenkonzern Lego hat auf der Technikmesse CES in Las Vegas einen interaktiven Baustein vorgestellt. Der Lego Smart Brick verfügt über einen Lautsprecher, LED-Leuchten und einen winzigen Chip, der andere Smart Bricks und Minifiguren erkennen und mit ihnen interagieren kann. Der Smart Brick enthält einen 4,1 mm großen Spezialchip und Kupferspulen sowie einen aufladbaren Akku. Damit kann er die Entfernung und Ausrichtung anderer Smart Bricks in seiner Nähe erfassen. Lego stellt interaktiven Baustein vor Der Baustein verfügt außerdem über einen winzigen eingebauten Lautsprecher, einen Beschleunigungsmesser und eine LED-Anzeige. Der Bauklotz erkennt außerdem, welche Figuren oder speziellen Sensoren (Smart Tags) in seiner Nähe sind. Wenn man etwa eine Figur auf ein Fahrzeug setzt, reagiert der Stein mit passendem Sound oder Licht.

Das smarte Bauklötzchen mit den dazugehörigen Sensoren und Figuren sei eine der bedeutendsten Weiterentwicklungen des Lego-Systems seit der Einführung der Lego-Minifigur im Jahr 1978, sagte Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer der dänischen Lego Group. Wookiee-Gebrüll im Star-Wars-Set Die Smart Bricks sollen im März 2026 auf den Markt kommen. Zum Start sollen auch drei Star-Wars-Bausätze angeboten werden, darunter X-Wing-Fighter, der auf Flugbewegungen mit Sound reagiert. Zusätzlich wird Lego interaktive Minifiguren anbieten, darunter ein haariger Chewbacca, der sein typisches Wookiee-Gebrüll ausstößt, wenn man ihn in die Nähe des Smart Bricks bringt. Zu den Preisen des interaktiven Spielzeugs machte Lego noch keine Angaben.