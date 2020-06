Österreich ist teuer, der Norden jedoch „Spitze“

Die Österreicher geben fürs Wohnen, Essen, Mobilität und Kommunikation verhältnismäßig viel aus, so eine Studie des Deutschen Statistikamts. Demnach liegen die Lebenshaltungskosten in Österreich 5,8 Prozent über dem Durchschnitt der EU-27. Zum Vergleich: Deutschland liegt 1,8 Prozent, Italien 4,5 Prozent über dem Durchschnitt.

Wer die heißen Sommermonate im kühlen Norden verbringen will, braucht aber noch mehr Kleingeld. Am teuersten ist das Leben demnach in Norwegen (59,2 Prozent über dem EU-Schnitt und damit auch leicht über jenem der Schweiz ), gefolgt von Dänemark und Schweden (42 bzw. 28 Prozent). Am unteren Ende der Skala stehen Mazedonien und Bulgarien (53 bzw. 51 Prozent unter dem EU-Durchschnitt). In der Studie nicht berücksichtigt sind allerdings die unterschiedlich hohen Einkommensniveaus in den Ländern.