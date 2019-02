Steirer wollen 89 Jahre alt werden

Wunschalter 89 Jahre

Laut vorliegender IMAS-Studie im Auftrag von Erste Bank, österreichischen Sparkassen und Wiener Städtischer unter 1000 befragten österreichweit, ist die Erkenntnis über die voranschreitende demografische Entwicklung mittlerweile auch bei 75 Prozent der Menschen in der Steiermark fest im Bewusstsein verankert. Fragt man nach dem Wunschalter, so liegt dieses im Durchschnitt bei beachtlichen 89 Jahren. Fabisch: „Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass knapp ein Fünftel (17 Prozent) der Befragten mit dem demografischen Wandel die Sorge um die eigene staatliche Pension verbindet. Und in der Tat werden dadurch in Zukunft immer weniger Berufstätige immer mehr Pensionisten erhalten müssen. Folglich empfinden mehr als die Hälfte der Steirerinnen und Steirer (58 Prozent) die Tatsache länger zu leben sogar als etwas Negatives.“