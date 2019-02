Ein Jahrtausend-Modell

Das Prinzip ist einfach

Im Grunde unterliegen Versicherungen einem sehr einfachen und seit Jahrhunderten unveränderten Prinzip: Menschen, die von ein und derselben Gefahr bedroht sind, schließen sich zu einer Gefahrengemeinschaft zusammen. Sie zahlen einen vorab berechneten Geldbetrag in einen Topf ein und derjenige, der tatsächlich geschädigt wird, erhält aus diesem Topf eine Ersatzleistung. „Das kann natürlich nur funktionieren, wenn nicht alle gleichzeitig einen Schaden erleiden. Je größer die Anzahl der Mitglieder in der Gefahrengemeinschaft, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle betroffen sind“, so Bartalszky. Als Beispiel kann man die Haushaltsversicherung nennen. Diese deckt unter anderem Schäden ab, die zum Beispiel durch Feuer, Wasser oder auch Einbruch an Einrichtungsgegenständen und Wertgegenständen in einer Wohnung entstehen. Ein Brandschaden kann schnell in die Zehntausende gehen, wenn Möbel, Kleidung und Wertgegenstände nach einem Brand oder Hochwasser neu angeschafft werden müssen. Da ein so großer Schaden für den Einzelnen schnell den finanziellen Ruin bedeuten würde, gibt es Haushaltsversicherungen, die die Folgen eines solchen Schadens auffängt und das zu einem verhältnismäßig geringen Jahresbeitrag.