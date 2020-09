Lauda-Flugbetrieb übersiedelt nach Malta

"AviationNet" zitierte Ende August aus internen Schreiben, wonach Lauda Europe ab 15. September 2020 jene Mitarbeiter, die bisher für die Laudamotion GmbH in Direktanstellung oder über die Leiharbeitsfirma Crewlink gearbeitet haben, Beschäftigte der Lauda Europe Ltd. würden. Einige Passagiere seien bereits von Ryanair per Mail offiziell angeschrieben worden, dass die Durchführung der gebuchten Flüge durch das Konzernmitglied Lauda Europe erfolgen werde. Die Basis Palma de Mallorca werde bereits ab 13. September 2020 unter dem maltesischen AOC fliegen.

Auf der Ryanair-Konzern-Homepage scheint Laudamotion als "Lauda" auf.