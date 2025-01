Arbeitsstiftung in NÖ nach Kika/Leiner-Pleite: 3 Mio. für 300 Mitarbeiter

Nach dem Konkurs der Möbelkette Kika/Leiner hat Niederösterreichs Landesregierung die Grundlage für eine Arbeitsstiftung im Bundesland beschlossen. In Summe stehen drei Mio. Euro zur Verfügung, damit können bis zu 300 Personen unterstützt werden, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Die genaue Ausgestaltung der Arbeitsstiftung werde nun erarbeitet.