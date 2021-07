Längerer Streik bei Diskonter KiK?

Der Textildiscounter KiK, der 20.000 Mitarbeiter in 3200 Filialen in Europa betreibt, darunter auch in Österreich, ist wieder einmal scharf in die Kritik geraten. Diesmal sind es nicht die überaus schlechten Arbeitsbedingungen, unter denen Tausende Textilarbeiter in Bangladesch die Kleidungsstücke für die Textil-Tochter der deutschen Tengelmann-Gruppe fertigen, sondern der Streit um die Gehälter der Mitarbeiter in deutschen Auslieferungslager Bönen.

Die Gewerkschaft Verdi rief am Montag erstmalig die 500 Beschäftigten im Zentrallager in Bönen dazu auf, mit Beginn der Frühschicht von 4 bis 24 Uhr ihre Arbeit niederzulegen. Die Gewerkschaft will die Anerkennung aller Tarifverträge des nordrhein-westfälischen Einzelhandels für die KiK-Logistik-Beschäftigten durchsetzen, wie Verdi erklärte. Ein Lagerarbeiter erhalte nach dem NRW-Einzelhandelstarifvertrag monatlich einen Lohn von 2106 Euro, bei KiK jedoch nur 1650 Euro. Das Zentrallager beliefere alle KiK-Filialen in Deutschland. "Wir sehen jetzt schon, dass sich viele Mitarbeiter am Streik beteiligen", sagte Ver.di-Sprecher Günter Isemeyer zu Spiegel online.