KURIER live zur Zukunft unserer Wirtschaft: Stars in Red-White-Red

In den vergangenen drei Wochen hat die KURIER-Wirtschaftsredaktion unter der Führung von Robert Kleedorfer täglich prominente Wirtschaftstreibende zum „Standort Österreich“ interviewt. Die Resonanz aus der Wirtschaft selbst, aber auch von Lesern und Politikern war überwältigend. Daher wird die Serie in loser Folge in den nächsten Monaten fortgesetzt.

Vertiefen werden wir das Thema heute auch bei unserem „Standort Österreich“-Event, das wir mit der „Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft“ abhalten.