KURIER live zur Zukunft unserer Wirtschaft: Stars in Red-White-Red

Auf rotem Grund zeigt sich eine stilisierte Industrielandschaft in den Farben der österreichischen Flagge.
Hochrangige Manager von US-Firmen mit Niederlassungen in Österreich diskutieren live über die Zukunft unserer Wirtschaft beim Event "Standort Österreich - Stars in Red-White-Red".
Von Sandra Baierl
23.10.25, 18:20
In den vergangenen drei Wochen hat die KURIER-Wirtschaftsredaktion unter der Führung von Robert Kleedorfer täglich prominente Wirtschaftstreibende zum Standort Österreich interviewt. Die Resonanz aus der Wirtschaft selbst, aber auch von Lesern und Politikern war überwältigend. Daher wird die Serie in loser Folge in den nächsten Monaten fortgesetzt. 

Vertiefen werden wir das Thema heute auch bei unserem „Standort Österreich“-Event, das wir mit der „Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft“ abhalten. 

Standort Österreich - Stars in Red-White-Red

  • Begrüßung: Rainer Newald, ÖAG; Richard Grasl, KURIER
  • Diskussionsrunde: Philipp Bodzenta, Coca-Cola; Josh Bridgewater, Floodlight (aus den USA zugeschaltet); Michael Mayer, BNI; Rene Tritscher, ABA
  • Moderation: Sandra Baierl, KURIER

Wir freuen uns, wenn Sie im Livestream dabei sind – ab 18.30 Uhr, hier auf kurier.at.

Zu allen Interviews zum Standort Österreich

(kurier.at, s.b.) 

