KURIER live zur Zukunft unserer Wirtschaft: Stars in Red-White-Red

In den vergangenen drei Wochen hat die KURIER-Wirtschaftsredaktion unter der Führung von Robert Kleedorfer täglich prominente Wirtschaftstreibende zum „Standort Österreich“ interviewt. Die Resonanz aus der Wirtschaft selbst, aber auch von Lesern und Politikern war überwältigend. Daher wird die Serie in loser Folge in den nächsten Monaten fortgesetzt.
Vertiefen werden wir das Thema heute auch bei unserem „Standort Österreich“-Event, das wir mit der „Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft“ abhalten.
Standort Österreich - Stars in Red-White-Red
- Begrüßung: Rainer Newald, ÖAG; Richard Grasl, KURIER
- Diskussionsrunde: Philipp Bodzenta, Coca-Cola; Josh Bridgewater, Floodlight (aus den USA zugeschaltet); Michael Mayer, BNI; Rene Tritscher, ABA
- Moderation: Sandra Baierl, KURIER
Wir freuen uns, wenn Sie im Livestream dabei sind – ab 18.30 Uhr, hier auf kurier.at.
Wie steht Österreich als Wirtschaftsstandort wirklich da? Mit welchen Herausforderungen haben Firmen zu kämpfen und welche Lösungsvorschläge haben sie? In Interviews mit heimischen Unternehmerinnen und Unternehmern beleuchtet der KURIER die Lage.
KURIER-Leser sind gefragt!
Haben Sie Vorschläge, wie der Wirtschaftsstandort Österreich wieder zu alter Stärke zurückfinden kann?
Dann mailen Sie an standortoesterreich@kurier.at. Wir sammeln die besten Ideen unserer Leser und Leserinnen und werden sie mit den Verantwortlichen aus Politik und Wirtschaft erörtern.
