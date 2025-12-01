KURIER Energie-Chat: Die Zukunft des Heizens

Bei der Wärmeversorgung verabschiedet sich Österreich Stück für Stück von fossilen Systemen. An ihre Stelle treten klimafreundlichere Technologien zum Heizen und zur Warmwasseraufbereitung, etwa Fernwärme, Wärmepumpen, Pelletsheizungen oder andere Biomasseheizungen.

Welche Heizformen werden die Energiewende prägen? Welche Vor- und Nachteile haben die unterschiedlichen Technologien? Welche Kosten haben Haushalten und Unternehmen bei einem Umstieg?

Expertin und Experte beantworten Fragen

Alle Fragen, die sich KURIER-Leser zur Zukunft des Heizens stellen, können sie am 9. Dezember zwei Experten stellen. Doris Stiksl von Propellets und Richard Freimüller von Wärmepumpe Austria werden zu Gast beim KURIER Energie-Chat sein. Die Videokonferenz wird von 10:00 bis 11:00 stattfinden.

Die Teilnahme ist kostenlos. Um beim KURIER Energie-Chat dabei zu sein, folgen Sie am Dienstag, 9. Dezember, um 10:00 einfach diesem ZOOM-Link (eine Anmeldung ist nicht erforderlich!).