Kuoni will kein Reiseveranstalter mehr sein

Der Schweizer Reisekonzern Kuoni gibt das Geschäft mit der Organisation und dem Verkauf von Reisen in der Schweiz, Großbritannien und zahlreichen anderen Ländern auf. Für die Sparte mit rund 3.800 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von über 2 Mrd. Franken (1,7 Mrd. Euro) wird ein Käufer gesucht.

Kuoni gehört nach eigenen Angaben in Europa zu den fünf größten Anbietern bei Pauschal- wie auch Individualreisen. Die Sparte machte 2014 einen Umsatz von 2,2 Mrd. Franken. Das entspricht rund 40 Prozent des gesamten Konzernumsatzes.

Den Verkauf der Sparte begründete der Reisekonzern am Mittwoch in einer Aussendung mit veränderten Marktbedingungen und den zahlreichen damit verbundenen Herausforderungen in der Branche. Für Kunden und Mitarbeiter von Kuoni ändere sich durch die Verkaufspläne vorerst nichts. Kuoni will im Laufe des Jahres einen Käufer für das Reiseveranstaltergeschäft finden.