Wegen KI: Finanzdienstleister streicht fast die Hälfte aller Jobs

Der US-Zahlungsdienstleister Block greift zu einer radikalen Maßnahme und streicht im Zuge einer Neuausrichtung auf Künstliche Intelligenz (KI) fast die Hälfte seiner Stellen. Das vom Twitter-Gründer Jack Dorsey geführte Unternehmen kündigte den Abbau von mehr als 4.000 Arbeitsplätzen an. Dorsey begründete den Einschnitt mit dem fundamentalen Wandel durch KI: „Ein deutlich kleineres Team kann mit den Instrumenten mehr machen und das besser“, erläuterte er. „Ich glaube nicht, dass wir mit dieser Erkenntnis früh dran sind. Ich glaube, die meisten Unternehmen sind spät dran.“

Block-Aktie hebt ab An der Börse sorgte die Ankündigung für Begeisterung: Die Block-Aktie schoss im nachbörslichen Handel um 25 Prozent nach oben. Analysten bezeichneten den Stellenabbau als "bahnbrechenden Moment" in der KI-Ära. Er gebe einen Vorgeschmack darauf, wie die Technologie die Unternehmenswelt grundlegend verändern könnte