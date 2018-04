Künstliche Intelligenz: Im Vergleich zum Hirn „dumm wie Knäckebrot“

Die drei Experten waren sich einig: Technisch ist das autonome Fahren in einigen Jahren so weit, dass es weniger Unfälle, weniger Staus und mehr Komfort geben werde. An den Fragen des Publikums war aber zu erkennen, wie groß die Skepsis auch bei durchaus wirtschaftsaffinen Leuten ist. Sind wir bereit, Verantwortung abzugeben? Wer ist schuld bei Unfällen? Werden Hacker Autos als Terrorinstrument missbrauchen können? Und überhaupt die Daten, die ja beim Fahren generiert werden: Wem gehören sie? Wie und mit welchen Folgen werden sie vernetzt sein? Führt das zur totalen Überwachung?

Für Andreas Tschas ist das ein Generationenthema, Rolf Klädtke betonte, dass die Autoindustrie für die künstliche Intelligenz vorbereitet sei, auch für alle Veränderungen, die sie durchmachen werde. Car sharing werde verstärkt kommen. Alfred Ermer sieht die Autohändler künftig als Mobilitätszentralen.

Apropos Mobilität: Autonome gesteuerte Geräte werden wir auch in Form von kleinen Flugzeugen bekommen. Aber keine Angst: „Künstliche Intelligenz ist verglichen mit dem menschlichen Hirn so klug wie ein Knäckebrot“, so Rolf Klädtke.