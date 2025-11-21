KTM-Mutter verabschiedet sich aus Fahrrad-Geschäft

Die KTM-Mutter Pierer Mobility AG, die aktuell in Bajaj Mobility AG umfirmiert wird, beendet ihr operatives Engagement im Fahrradbereich mit dem Verkauf von Felt Bicycles.

Die neuen Eigentümer Florian Burguet und Cesar Rojo waren bereits seit 2023 Geschäftsführer und Minderheitsgesellschafter von FELT und werden die beiden Gesellschaften in Spanien und Nordamerika samt der Marke eigenständig weiterführen, teilte Pierer Mobility am Donnerstagabend mit.