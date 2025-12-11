Hochgerechnet 6.857 Firmen haben heuer Insolvenz angemeldet. Das ist ein Plus von 4,1 Prozent gegenüber 2024, teilte der Gläubigerschutzverband KSV1870 am Donnerstag mit. Die Passiva und die Zahl der betroffenen Beschäftigten nahm hingegen ab. Sorge bereitet dem KSV der höhere Anteil an Insolvenzen die mangels Kostendeckung nicht eröffnet wurden. In dem Zusammenhang übte der Kreditschutzverband Kritik am neuen Betrugsbekämpfungsgesetz.

"Die Geschäftslage stagniert, der freie Fall ist jetzt einmal gestoppt", resümierte KSV-Chef Ricardo-José Vybiral den wirtschaftlichen Hintergrund der Insolvenzstatistik. Positiv strich er die gestiegene Zahl an Unternehmensgründungen hervor, die die Betriebsschließungen deutlich übersteigen würden. Zudem sei die durchschnittliche Eigenkapitalquote der Unternehmen gestiegen.

Große Unterschiede in den Bundesländern

Die Entwicklung war je nach Bundesland sehr unterschiedlich. Im Burgenland gingen die Firmeninsolvenzen um rund ein Drittel zurück. Deutliche Anstiege gab es in Salzburg (plus 22,7 Prozent), Oberösterreich (plus 20,8 Prozent) und Tirol (plus 14,9 Prozent). Die größte Insolvenz des Jahres kam auch heuer aus dem Signa-Umfeld: Die Signa Prime Capital Invest GmBH mit Passiva von 870 Mio. Euro.