Krisenländer kommen langsam wieder in Fahrt

Zu Jahresbeginn kann die Eurozone mit guten Nachrichten aus den südlichen Krisenländern aufwarten. In Spanien sank die Arbeitslosigkeit Ende 2013 so stark wie nie in einem Dezember. Die Zahl der Jobsuchenden fiel gegenüber dem Vormonat um 107.570 oder um 2,2 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum waren es sogar 147.385 Menschen weniger. Dies ist der stärkste Rückgang seit 1999. Allerdings bleibt die Zahl der Arbeitslosen in der viertgrößten Volkswirtschaft der Eurozone mit 4,7 Millionen weiter hoch. Die Arbeitslosenquote liegt bei knapp 26 Prozent.