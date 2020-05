"Christkind" brachte 120 Millionen Euro

Wie ein Wirbelsturm ist „ El Niño“ über ein galizisches Städtchen hereingebrochen – nicht die Klimakatastrophe, sondern der Hauptgewinn der Lotterie. In Spanien werden traditionell am Heiligen Abend und Dreikönigstag die Gewinner ermittelt – deshalb der Name: „ El Niño“ heißt (Jesus-)Kind.

Dieses Mal hat Fortuna ein besonders gutes Händchen bewiesen: Das große Los mit der Nummer 76.254 zogen die Bewohner von Monforte de Lemos, einer 19.300-Einwohner-Stadt im Nordwesten Spaniens, etwa 80 Kilometer Luftlinie vom Wallfahrtsort Santiago de Compostela entfernt.

„Wir sind in Ekstase. Alle wollen mich umarmen, das Telefon hört nicht auf zu läuten“, sagt Luis Maceda. Der junge Wirt hat einen Großteil der Gewinnerlose verkauft – sein Beisl, die „Cerveceria Manhattan“, ist jetzt das Zentrum von überschäumenden Feiern. Von 560 Millionen Euro, die am Montag zu verteilen waren, werden nämlich mehr als 120 Millionen in Monforte ausgezahlt.