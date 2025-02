Krise: Weltbekannter Kosmetikkonzern muss 7.000 Stellen streichen

Der durch den zunehmenden Wettbewerbsdruck und die schwache Nachfrage in China gebeutelte US-Kosmetikkonzern Estee Lauder will zurück auf Wachstumskurs. Dafür weitet der Traditionskonzern seine Umstrukturierungspläne aus und baut 7.000 Stellen ab, wie der MAC-Lippenstift-Hersteller am Dienstag mitteilte. Der Vorstand rechne dafür mit Kosten in Höhe von 1,2 bis 1,6 Mrd. Dollar (1,17 bis 1,56 Mrd. Euro).