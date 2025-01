Kreml nach RBI-Urteil: Unfreundliche Aktionen haben Folgen

Die RBI erklärte, sie werde abhängig von weiteren Entwicklungen vor den russischen Gerichten auch in Österreich rechtliche Schritte einleiten, um zur Schadensminderung auf Vermögenswerte von Rasperia in Österreich zugreifen zu können. Derzeit hält Rasperia 28,5 Millionen Strabag-Aktien, diese waren an der Wiener Börse zuletzt rund 1,2 Mrd. Euro wert.

Gelingt der Zugriff, käme das dem gescheiterten Deal nahe, mit dem die RBI versucht hatte, Gewinne aus Russland herauszubekommen. Dabei sollten von Rasperia gehaltene Strabag-Anteile von der russischen RBI-Tochter erworben werden und dann als Sachdividende an den Mutterkonzern fließen.