Kreditversicherer: Pleiten nehmen 2020 weltweit zu

Am massivsten überrollen wird die Pleitewelle heuer laut Studie der Kreditversicherer Chile (plus 21 Prozent), die Slowakei (plus 12 Prozent), Indien (plus 11 Prozent), China (plus 10 Prozent, nach plus 20 Prozent 2019), Singapur (ebenfalls 10 Prozent) und Hongkong (plus 9 Prozent).

Brasilien hingegen sollte heuer - nach acht Jahren - eine Trendwende ins Positive schaffen. Dort dürften die Insolvenzen im laufenden Jahr laut Euler Hermes gegen den weltweiten Trend um 3 Prozent zurückgehen. Einen Rückgang erwartet der Kreditversicherer weiters für Ungarn (minus 3 Prozent), Griechenland und Litauen (jeweils minus 2 Prozent). Mit einer stabilen Entwicklung sei in Neuseeland, Polen, Norwegen, Luxemburg und Frankreich zu rechnen, mit einem Anstieg auf Vorjahresniveau oder leicht darüber in Österreich (plus 1,5 bis 2 Prozent).

In den USA und Kanada zeigte sich schon 2019 eine Trendwende ins Negative, die sich heuer verstärken soll. Die US-Insolvenzen waren seit 2010 jedes Jahr rückläufig, im Vorjahr nahmen sie um 3 Prozent zu, heuer voraussichtlich um 4 Prozent. In Kanada waren die Pleiten sogar seit 2002 stetig zurückgegangen, ehe sie 2019 um 5 Prozent zulegten - ein Zuwachs, der auch heuer erreicht werden dürfte.