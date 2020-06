Kräftiges Lebenszeichen von Japans Autofirmen

Dass es jetzt wieder aufwärts geht, verdanken die Autokonzerne vor allem der neuen Wirtschaftspolitik von Regierungschef Shinzo Abe. Er pumpt Milliarden in Konjunkturprogramme und stützt die Kapitalmärkte mit einer Geldflut. Das hat den Yen-Kurs gedrückt und damit die Exporte erleichtert. Aber auch die Erholung des wichtigen Absatzmarktes USA ist für den Gewinnanstieg der japanischen Autobauer mitverantwortlich. Toyota will sogar ein Modell seiner Nobelmarke Lexus in den USA fertigen, um mehr vom einträglichen Geschäft mit teuren Automarken zu profitieren.

Der neue Aufschwung von Japans Autobauern ist aber nicht nur der Politik zu verdanken, sondern auch den Konzernen selbst. Toyota habe wertvolle Lehren aus den Herausforderungen gezogen, denen man sich seit 2009 ausgesetzt sah, sagte Konzernchef Akio Toyoda. Das Unternehmen habe an der Qualitätssicherung gearbeitet sowie Produktivität und Profitabilität verbessert. In den USA will Toyota mit einer Milliarden-Zahlung eine Sammelklage beilegen.