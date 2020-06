Koren neuer Chef der ÖVAG

Die seit April teilverstaatlichte ÖVAG ( Volksbanken AG) bekommt einen neuen Chef. Der Aufsichtsrat bestellte am Dienstag wie erwartet Stephan Koren an die Spitze des Instituts. Der 54-Jährige tritt den Job im September an, im Gepäck ein umfassendes Sanierungspapier.

Die Republik solle aus ihrer Beteiligung an der ÖVAG so viel wie möglich zurückbekommen, sagte der Neo-Bankchef nach seiner Bestellung. Sein Vize wird der derzeitige Interimschef Michael Mendl. Koren war lange Jahre Vizechef in der Bawag-PSK, leitet heute den Aufsichtsrat der Banken-ÖIAG Fimbag und ist in der ÖVP exzellent vernetzt.

Stephan Koren ist Sohn des gleichnamigen früheren VP-Finanzministers (1968 bis 1970) und späteren OeNB-Präsidenten (1978 bis 1988).