Wolfgang Rosam zieht sich aus seiner Agentur zurück

Generationenwechsel in Österreichs wohl bekanntester Kommunikationsagentur Rosam. Grünberger .Jarosch & Partner : Gründer Wolfgang Rosam hat seine restlichen 19 Prozent Anteile an der Agentur an Partnerin Silvia Grünberger verkauft und zieht sich aus dem Unternehmen zurück. Die Agentur firmiert ab sofort unter dem Namen Grünberger & Partner .

Wolfgang Rosam wird sich künftig als Herausgeber auf die Expansion des Magazins Falstaff konzentrieren und sich vollkommen aus der Beratung zurückziehen.

Netzwerkerin Silvia Grünberger

Silvia Grünberger startete ihre Karriere mit 21 Jahren als jüngste Nationalratsabgeordnete und gehörte dem Hohen Haus 13 Jahre lang an. 2013 wechselte sie in die Privatwirtschaft und bringt seither ihre Expertise in den Bereichen Positionierung, Krisenkommunikation, Verhandlungsführung, Litigation-PR und Stakeholdermanagement in die Beratung von Unternehmen und Entscheidungsträger:innen ein.

Als "leidenschaftliche Netzwerkerin und Brückenbauerin" berät sie ihre Klient:innen bei der Positionierung im Dreieck Wirtschaft, Politik und Medien sowie bei Transformations- und Veränderungsprozessen, heißt es in der Aussendung. Durch ihr Studium und zahlreiche Ausbildungen im psychologischen Bereich agiert sie darüber hinaus vielfach als Coach und Sparringspartnerin für CEOs und unterstützt Unternehmen in der Organisationsentwicklung sowie bei HR-Themen.