Kohl: Keine Alternative zu Sparkurs

Deutschlands Altkanzler meldet sich nur noch selten zum politischen Tagesgeschäft zu Wort: Am Donnerstag aber stärkte der 82-jährige Helmut Kohl via Bild-Zeitung der von allen Seiten attackierten Bundeskanzlerin den Rücken. „Mit viel Sympathie verfolge ich Angela Merkels Kurs für Europa und ihr Eintreten für notwendige strukturelle Veränderungen – auch notwendige Sparmaßnahmen. Es gibt hierzu keine wirkliche Alternative.“ Merkel selbst bekräftigte gestern vor dem Bundestag ihr Nein zu einem „Wachstum auf Pump“. Nur Wachstum durch Strukturreformen sei sinnvoll, neue Schulden hingegen würden Europa „an den Anfang der Krise zurückwerfen“.



In Wien meinte Außenminister Michael Spindelegger in Richtung Athen: „Unsere Politik sagt: Wir helfen euch, aber nur unter der Bedingung, dass ihr selber Reformen macht und mit den Strukturdefiziten aufräumt.“ Auch eine neue Regierung in Griechenland müsse sich an die gemeinsam vereinbarten Bedingungen halten.