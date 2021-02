Knorr-Bremse- und Lufthansa-Großaktionär Thiele gestorben

Der Mehrheitseigentümer des Bremsen-Herstellers Knorr-Bremse, Heinz Hermann Thiele, ist tot. Der 79-Jährige sei am Dienstag überraschend in München gestorben, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit.

Anteil an Lufthansa

Der Self-Made-Milliardär hielt auch einen zweistelligen Anteil an der größten deutschen Fluggesellschaft und AUA-Mutter Lufthansa. Thiele hatte 1985 seinen Arbeitgeber Knorr-Bremse gekauft und als Vorstandschef zu einem Milliardenkonzern ausgebaut.