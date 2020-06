Knallharte Bankenaufsicht, Regeln für Euro-Rauswurf

Der Internationale Währungsfonds ( IWF) bringt weniger Optimismus auf. Die Erholung im Euroraum stehe auf wackeligen Beinen, heißt es in einem am Donnerstag in Washington präsentierten Bericht. Notfalls müsse die EZB weiter unterstützen – etwa in Form noch tieferer Leitzinsen. Für das Krisenmanagement der Euro-Retter findet der IWF allerdings auch lobende Worte.