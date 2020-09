Klimaziele würden Spritpreise auf vier Euro pro Liter treiben

Die österreichische Bevölkerung wäre regional unterschiedlich betroffen, am stärksten im ländlichen Bereich, am wenigsten in den Ballungsräumen. Am stärksten draufzahlen würden Regionen im Burgenland, in Kärnten und in der Steiermark. „Das kann bis zu 2.500 Euro pro Fahrzeug gehen“, sagt Helmenstein, wie das im Bezirk Güssing der Fall wäre. Stark würde es auch Spittal/Drau, Jennersdorf und Murau treffen.

Am geringsten wären die Auswirkungen in Wien, Dornbirn und Mödling. „Je weiter man von einem Ballungsraum weg ist, umso stärker ist man betroffen“, erklärt Helmenstein.

Widerspruch

Die Klimaziele würden damit in dramatischem Widerspruch zu den Mobilitätszielen stehen. Schon lange gibt es Bemühungen, die Mobilität der heimischen Arbeitskräfte zu verbessern. Durch die Klimaschutzmaßnahmen würde das Gegenteil eintreten.