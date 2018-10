Klagsflut gegen Abriss-Verbot von alten Gebäuden in Wien

-----------------------------------------------------------------

Anwalt Proksch: "Das ist doch kommunistische Enteignung"

Gründerzeithäuser: Heftige Kontroversen mit der Wiener Stadtregierung

Die Verschärfung der Abriss-Bestimmungen werde verfassungsrechtlich nicht halten, ist Wolfram Proksch, Anwalt des Vereins der Wiener Gründerzeithäuser, überzeugt. Gründerzeithäuser unterliegen der Vollanwendung des Mietrechtsgesetzes (MRG). „Die Eigentümer können nicht auf den Mindestertrag kommen, der notwendig wäre, um ein Althaus zu erhalten. Jetzt wird in vielen Fällen auch noch verboten, das Haus abzureißen – das ist doch kommunistische Enteignung“, wettert Proksch.

Nachdem sie bei den Höchstgerichten abblitzten, gingen die Zinshausbesitzer wie berichtet vor den Europäischen Menschenrechts-Gerichtshof in Straßburg. Ohne Rücksicht auf dieses laufende Verfahren sei die Lagezuschlagskarte kürzlich weiter verschlechtert worden.

30.000 bis 40.000 Wohnungen würden in Wien leer stehen, da sie nicht kostendeckend vermietet werden könnten. In Wien dürfen maximal 5,58 Euro Richtwert-Miete verlangt werden. In Graz dagegen mehr als 7 Euro und in Vorarlberg 8,57 Euro. Lagezuschläge sind in Wien verboten, bei befristeter Vermietung müssen 25 Prozent nachgelassen werden.

Die Regierung hat zwar eine Mietrechtsreform angekündigt, doch daraus werde wohl nichts, bedauert Proksch. Zu sehr würden Türkis und Blau fürchten, bei der nächsten Gemeinderatswahl auch die eigenen Wähler zu vergrämen. Die Erhaltung eines Gründerzeitgebäudes sei „kein Verlustgeschäft“, wie es von manchen dargestellt werde, kontert man bei Wohnbaustadträtin Gaál. Für Sanierungen würden in Wien beträchtliche Fördermittel zur Verfügung stehen.

Hinter dem Abriss eines stadtbildprägenden Gründerzeit- oder Biedermeierhauses könnten „also durchaus auch reine Profitüberlegungen stehen“. Abschließend möchte man bei der Stadträtin aber doch festhalten, „dass die Mehrzahl der privaten Hauseigentümer in Wien sehr sorgfältig mit diesem Kulturgut umgeht“.