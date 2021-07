Klage von Gucci & Co.: Alibaba äußert Bedauern

Luxus-Modemarken wie Gucci und Yves Saint Laurent haben die chinesische Handelsplattform Alibaba verklagt. In der Klage in New York werfen sie Alibaba vor, zu wenig gegen den Verkauf von illegalen Kopien ihrer Artikel zu unternehmen und auch davon zu profitieren. „Die Maßnahmen erscheinen nicht ausreichend im Kampf gegen Fälschungen“, hieß es bei Kering, dem französischen Mutterkonzern der Modefirmen.

Kering und Alibaba hatten bereits im vergangenen Sommer - wenige Wochen vor dem Rekord-Börsengang der chinesischen Handelsplattform - über den Kampf gegen Plagiate gestritten. Damals zog Kering eine Klage nach wenigen Wochen wieder zurück.

Jetzt werfen die Modefirmen Alibaba nach einem Bericht des „ Wall Street Journal“ vor, Werbung von Raubkopierern bei der Suche nach ihren Markennamen einzublenden. Außerdem würden Nutzern Suchbegriffe wie „cucchi“ oder „guchi“ vorgeschlagen, die dann direkt zur illegalen Kopien führten.