Keine Überraschung: US-Leitzins bleibt weiterhin bei nahe Null

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hält an ihrem Zinskurs erwartungsgemäß weiter fest. Der Leitzins verbleibe in der Spanne von 0 bis 0,25 Prozent, gab die Fed am Mittwoch bekannt. Die Notenbank sei weiter entschlossen, ihre „volle Bandbreite an Werkzeugen“ einzusetzen, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abzufedern, teilte die Zentralbank mit.

Wachstum und Beschäftigung hätten seit dem Höhepunkt der Pandemie in den USA wieder etwas zugelegt, seien aber immer noch deutlich unter dem Niveau vom Jahresbeginn, betonte die Fed. „Der Verlauf der Wirtschaft wird signifikant vom Verlauf des Virus abhängen“, hieß es zum weiteren - und sehr unsicheren - wirtschaftlichen Ausblick.

Notprogramm verlängert

Die Fed hat wegen der Corona-Krise seit Ende Februar bereits Notprogramme zum massiven Ankauf von Anleihen und zur Kreditvergabe aufgelegt, um die Finanzmärkte und die Realwirtschaft zu stabilisieren. Die Fed hatte erst am Dienstag mitgeteilt, dass mehrere der Kreditprogramme angesichts der anhaltenden Pandemie bis zum Jahresende verlängert würden. Experten zufolge sind die Krisenmaßnahmen der Fed bereits umfassender als jene nach der globalen Finanzkrise 2008/2009.