Kein signifikanter Anstieg des Ölpreises zu erwarten

Die Internationale Energieagentur (IEA) sieht vorerst kein Ende für den Ölförderboom in den USA. Die Haltung von OPEC-Ländern wie Saudi-Arabien, ihren Ausstoß trotz der niedrigen Preise nicht zu drosseln, führe zwar zu einem Investitionsrückgang beim Schieferöl - nicht aber zum Ende der Förderung. Den USA komme bei der Steigerung der Produktion bis 2020 weiterhin weltweit die wichtigste Rolle zu, erklärte die IEA am Dienstag in ihrer mittelfristigen Prognose. Die Veröffentlichung der Studie führte dazu, dass am Ölmarkt die Rally der vergangenen Tage endete: Ein Fass der Nordseesorte Brent verbilligte sich am Dienstag um mehr als ein Prozent und kostete 57,80 Dollar.

Der jüngste Preisanstieg dürfte vor allem von den Erwartungen von Spekulanten genährt worden sein, die mit weiteren Pleiten bei US-Fracking-Firmen und damit einer Verknappung des Rohstoffs rechneten. So haben Zertifikate, die auf einen Anstieg des Ölpreises setzen, seit Mitte Jänner teilweise um 25 Prozent zugelegt.