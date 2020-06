Kein Favorit: Erstmals Kampfabstimmung um Chefsessel der IV

Die Wahl eines neuen Präsidenten für die einflussreiche Industriellenvereinigung (IV) rückt näher. Nach 25 Jahren gibt es am Freitag in einer Woche (19. Juni) erstmals wieder eine Kampfabstimmung - und diese ebenso erstmals mit einem Kandidaten-Trio. Wer aus diesem Trio allerdings der Favorit ist, gilt als völlig offen.

Ex-Voest-Chef Wolfgang Eder tritt gegen die Landes-IV-Chefs Georg Knill (IV Steiermark, Bild oben) und Martin Ohneberg (IV Vorarlberg, Bild unten) an. Selbst beste Kenner der Szenerie halten jeden dieser Männer - Betonung auf Männer, denn die IV hatte in ihrer Geschichte noch nie eine weibliche Präsidentin und das wird auch so bleiben - als künftigen Industrie-Präsidenten für möglich. Als realistisch gilt, dass es zu einer Stichwahl kommt, also keiner der drei Kandidaten gleich die 50-Prozent-Hürde überspringt.