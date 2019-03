Kauflaune getrübt: Einzelhandel tritt auf der Stelle

Die Shoppinglaune der Österreicher war im Vorjahr eher mau, dafür wurde mehr Geld für Dienstleistungen ausgegeben. Nach Zahlen der Statistik Austria wuchsen die Umsätze im österreichischen Einzelhandel inklusive Tankstellen nominell um 2,3 Prozent. Inflationsbereinigt (real) gab es nur einen leichten Anstieg um 0,3 Prozent. Die gesamten Handelsumsätze stiegen real um 1,3 Prozent, nominell um 3,7 Prozent (siehe Grafik).

Zeitarbeit boomt

Die Dienstleistungsunternehmen erhöhten ihre Umsätze hingegen nominell um 5,7 Prozent. Den größten Anstieg gab es dabei im Bereich "Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen" (plus 7,8 Prozent). Darunter fallen vor allem die Zeitarbeitsfirmen. Dahinter folgten Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe (plus 7,5 Prozent) und Verkehr (plus 5,7 Prozent).