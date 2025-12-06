Wie die Zeit uns treibt: Bleibt keine Muße für Exzellenz?

Keine Zeit! Ein auffälliges Phänomen unserer Zeit ist, dass alles schnell gehen muss: wir sind getrieben und werden angetrieben. Den Takt gibt die Welt vor, das Smartphone will ständig was und es gibt den Anspruch, noch mehr und noch schneller alles zu schaffen. Die Verdichtung ist unser größter Zeitvertreiber – wir jagen Plänen hinterher und versuchen die unmögliche Jongliererei.

Das geht so weit, dass ich das hier schreibe, während ich den Freitagsfisch aus der Kantine esse. Die Uhr im Auge, es muss fertig werden und das Kind wartet auf Abholung. Und es geht so weit, dass in Clubs und Bars die einzelnen Songs verkürzt und nach dem ersten Refrain abgebrochen werden – keiner hat die Zeit und Aufmerksamkeit, etwas zu Ende hören, zu Ende zu tanzen.