Wirtschaft in Südtirol: Hattmannsdorfer betont enge Partnerschaft

Die „Wirtschaft in Südtirol“ war Anlass für den österreichischen Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer , nach Südtirol zu reisen. Im „Markas-Tower“ in Bozen entstand ein Dialog über die Wirtschaftsbeziehungen. Zu Wort kamen Evelyn Kirchmaier , Managing Director von Markas Italien und Vizepräsidentin des Unternehmerverbandes Südtirol, Marco Galateo , Vizepräsident der Autonomen Provinz Bozen, Luis Walcher , Landesrat der Autonomen Provinz Bozen, Alexander Rieper , Präsident des Unternehmerverbandes Südtirol, sowie Michl Ebner , Präsident der Handelskammer Bozen.

Handelskammerpräsident Michl Ebner gab einen Einblick in die wirtschaftliche Lage Südtirols. Landesrat Luis Walcher sprach über Tourismus und Landwirtschaft. Daran knüpfte Unternehmerverbandspräsident Alexander Rieper an, der sich Industrie, Gewerbe, Energie, Verkehr und Arbeitsmarkt widmete. Den Abschluss bildete der Beitrag von Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer: „Der Besuch bei Markas zeigt eindrucksvoll, wie stark Österreich und Südtirol wirtschaftlich verbunden sind. Jeder zehnte Euro, den Österreich im Export verdient, kommt aus Südtirol. Diese enge wirtschaftliche Partnerschaft wollen wir weiter vertiefen. Uns eint auch ein gemeinsames Mindset: Dass wir nur mit Leistung, Innovation und internationaler Ausrichtung erfolgreich sein können – gerade in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld.“

