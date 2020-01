Wir vergeben Stipendien

Der KURIER und die LIMAK Austrian Business School vergeben gemeinsam drei Teilstipendien für einen MBA und zwei Universitätslehrgänge in Business Law, im Gesamtwert von 17.850 Euro. Mit den Förderbeträgen, 10.950 Euro (MBA) bzw. je 3.450 Euro (Uni- Lehrgänge), wird die Hälfte der Programmkosten abgedeckt.

Das Programm richtet sich an Verantwortungsträger in Firmen, wie Geschäftsführer oder Prokuristinnen, die Interesse an rechtlichen Themen haben und sich auf diesem Gebiet weiterentwickeln wollen. Voraussetzungen: Abschluss eines Studiums und mindestens drei Jahre Berufserfahrung oder eine Qualifikation durch Berufserfahrung, die mit einem Studium vergleichbar ist.

Schicken Sie ein ausgefülltes Bewerbungsformular (siehe Link), Lebenslauf und Motivationsschreiben an stipendium@limak.at. Bewerbungsschluss: 23. Februar 2020, die besten Bewerber werden am 25. Februar zu einem Hearing geladen. Infos & Formular: www.limak.at/kurier-stipendium/