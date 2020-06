Wie das Leben so schreibt

Stefan Achter ist als gelernter Drucker – "meine Liebe zum Papier habe ich früh gefunden" – anderer Ansicht. "Viele Menschen wollen sich nicht mehr nur digital berieseln lassen, sie wollen abschalten, ihre Gedanken zu Papier bringen, reflektieren." Seine Mission ist es, eine Gegenbewegung zum digitalen Hype zu schaffen, mit einem "schönen Notizbuch, mit dem man sich wohlfühlt". Samt Fühl-Erlebnis, denn der Mensch sei ein haptisches Wesen: "Ohne Papier würde ihm etwas fehlen." Und so sind die Notizbücher seines Labels " Schreibkult" anders: Aus hochwertigem Papier, mit glatten, rauen und weichen Stoffen aus der Region eingebunden (erhältlich auf www.schreibkult.at). Von der Waldviertler Firma Backhausen etwa kommen Stoffe mit roten oder goldenen Ornamenten auf Blau oder in von Coop Himmelb(l)au preisgekröntem Design. Vom steirischen Lodenproduzenten Leichtfried stammt feinster Tuchloden, "den verarbeiten auch internationale Modehäuser wie Chanel", wahlweise personalisiert mit gesticktem roten Hirsch und Monogramm.

Stefan Achter, der " Schreibkult" im Juli 2014 gründete, bekam für erste Prototypen gratis Proben der Stoffproduzenten – und Papier von einer Papierfabrik. Dann tat der Vertriebler, was er am besten kann: Er machte sich ans Verkaufen – und das an höchster Stelle. Er ließ zwei Bücher mit grünem Jägerloden einfassen, mit rotem Hirsch samt passenden Initialen, und marschierte damit zu Landesjägermeister Josef Pröll und zum Landeshauptmann Erwin Pröll – die erfreut über seine Idee waren. Stefan Achter schaffte so zwei Zielgruppen auf einen Streich: 30.000 niederösterreichische Jäger, die für ihre Jagdtagebücher gern Notizbücher verwenden. Und Museen-Shops, die demnächst die " Schreibkult"-Notizbücher vertreiben. "Wer nicht verkaufen kann, dem hilft auch das beste Produkt nicht", sagt er.

Achter arbeitet mit hiesigen Druckereien im Raum Krems zusammen. In drei niederösterreichischen Papierwarengeschäften ist " Schreibkult" bereits gelistet, mit weiteren ist Achter im Gespräch. Die Bücher lassen sich auch mit gestickten Firmenlogos personalisieren. Um die Arbeit zu bewältigen, will Stefan Achter demnächst die ersten Mitarbeiter für Büro und Vertrieb einstellen. Auch die Unternehmensziele sind klar gesteckt: "Heuer wollen wir in Ostösterreich bekannt werden, bis 2017 international." Achter ist zuversichtlich: Einzig großer Konkurrent am Markt sei Moleskine, der in China produziere. Davon will sich " Schreibkult" abheben – mit Qualität und Handwerk aus der Region. Stefan Achter streicht über den Buchrücken aus Kalmuck – und träumt vom eigenen Produktionsstandort in seiner Heimat Langenlois im Waldviertel.