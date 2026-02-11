Business People

Wasserfrauenfest im Club alpha mit prominenter Gästeliste

In der Wiener Innenstadt wurde das traditionelle Wasserfrauenfest im Club alpha zelebriert.
Vor 2 Minuten

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Fünf Frauen stehen eng beisammen, zwei von ihnen halten große bunte Blumensträuße und alle lächeln.

Gegründet wurde der Club alpha 1987 von Maria Rauch-Kallat. Ziel des überparteilichen Vereins ist es, Frauen zu fördern und zu vernetzen. Ein jährlicher Höhepunkt im Kalender ist das Wasserfrauenfest, das diese Woche  stattgefunden hat. Eingeladen sind Frauen und Männer, letztere müssen Eintritt zahlen, um den gemeinnützigen Verein finanziell zu unterstützen. Die Gästeliste war erneut prominent besetzt.

Neben der Gründerin waren u. a. zu Gast: Die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit ihrer Zwillingsschwester Cornelia Spitzer-Leitner, Unternehmerin und Ex-Ministerin Christine Marek, Pfandleihe-Chefin Karin Meier-Martetschläger, Kammersängerin Ildikó Raimondi, die gemeinsam mit Sänger, Schauspieler und Rosenheim-Cop Max Müller für eine gesangliche Einlage sorgte. 

Eine Gruppe von Frauen unterschiedlichen Alters steht lächelnd in eleganter Kleidung in einem hellen Raum zusammen.

Wasserfrauenfest 2026 im Club alpha

Fünf Personen stehen eng beieinander und lächeln in eleganter Kleidung in einem hellen Raum.

Wasserfrauenfest 2026 im Club alpha

Fünf Frauen stehen eng beisammen, zwei von ihnen halten große bunte Blumensträuße und alle lächeln.

Wasserfrauenfest 2026 im Club alpha

Vier ältere Personen stehen lächelnd nebeneinander in eleganter Kleidung vor einem Flügel.

Wasserfrauenfest 2026 im Club alpha

Ein Strauß aus rosa und lila Blumen, ein Glas Wasser und eine Einladung zum Wasserfrauen-Fest auf einem Tisch.

Wasserfrauenfest 2026 im Club alpha

Weiters anwesend waren Raphael Hartl und Wolfgang Hafner vom Bankhaus Spängler, die Geschäftsführerin von Pair-Finance Jennifer Isabella Schimanko, Achim Brock von Wien-Gin, Unternehmer Hans Roth, Sängerin Monika Ballwein, Unternehmer Erhard Grossnig, Netzwerker Ralph Vallon, Unternehmer Hans Peter Spak, der ehemalige Raiffeisen-Manager Christian Konrad, die ehemalige Casinos-Managerin Bettina Glatz-Kremsner, Stadtrat Peter Hacker und die Sport-Journalistenlegende Michael Kuhn mit seiner Frau Helga Kuhn (Astrologin).

kurier.at, JC  | 

Kommentare