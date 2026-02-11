Wasserfrauenfest im Club alpha mit prominenter Gästeliste

Gegründet wurde der Club alpha 1987 von Maria Rauch-Kallat. Ziel des überparteilichen Vereins ist es, Frauen zu fördern und zu vernetzen. Ein jährlicher Höhepunkt im Kalender ist das Wasserfrauenfest, das diese Woche stattgefunden hat. Eingeladen sind Frauen und Männer, letztere müssen Eintritt zahlen, um den gemeinnützigen Verein finanziell zu unterstützen. Die Gästeliste war erneut prominent besetzt.

Neben der Gründerin waren u. a. zu Gast: Die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit ihrer Zwillingsschwester Cornelia Spitzer-Leitner, Unternehmerin und Ex-Ministerin Christine Marek, Pfandleihe-Chefin Karin Meier-Martetschläger, Kammersängerin Ildikó Raimondi, die gemeinsam mit Sänger, Schauspieler und Rosenheim-Cop Max Müller für eine gesangliche Einlage sorgte.