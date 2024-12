Von Handy bis Haus mit Garten: Wie sich Träume finanzieren lassen

Auch Andreas Pirker stellt in seiner täglichen Arbeit als Vermögensberater fest, dass sich viele in Hinblick auf ihre finanziellen Wünsche zu wenig oder zu schlecht beraten lassen: „Wir müssen leider sehr oft schlechte Finanzierungen der Kunden wieder reparieren“, so der Geschäftsführer von SYS-Consulting.

Unseriöse Beratung oder standardisierte Konditionen seien der Grund, warum der Kunde nach ein paar Monaten Laufzeit seiner finanziellen Produkte unzufrieden ist. „Es gibt leider viele schwarze Schafe am Markt.

Darum sollte man zu einem unabhängigen und gewerblich geprüften Finanzberater wie beispielsweise einen Wiener Finanzdienstleister gehen. Gemeinsam geht man mit dem Kunden die finanziellen Wünsche durch und schaut sich an, wie man sie realisieren kann“, sagt Pirker.