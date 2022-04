Vienna Brands Talk: Ein Abend über die Zukunft des Handels

Bevor die Fachdiskussion „Zukunft des Handelsstandort – POS, Online & Innovationen“ begann, diskutierte Veranstalter Ralph Vallon mit Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke und Präsident Walter Ruck, WKW, über die Herausforderungen der Pandemie. „Wir sind stolz, dass die Wienerinnen und Wiener trotz der schwierigen Rahmenbedingungen den Wiener Weg in der Pandemie mitgegangen sind, ebenso die Wiener Unternehmen, die großes geleistet haben in dieser Zeit“, so Hanke.

"In den Online-Handel investieren"

Beim anschließenden Fachpodium zur Zukunft des Handels diskutierten Marcel Haraszti, CEO Rewe, Alice Nilsson, GF Markenstern, Philipp Breitenecker, Head of Marketing LG und Margarete Gumprecht, Spartenobfrau des Wiener Handels in der WKW. Den Lebensmittelhandel sieht Haraszti auf einem guten Weg, auch wenn Herausforderungen im Einkauf immer wieder gegeben sind. „Beim zunehmenden Online-Kauf wurde deutlich, dass dieser mehr Bedeutung bekommt, deshalb ist hier zu investieren“, so der Rewe-Chef, auch „wenn wir damit derzeit kein Geld verdienen.“ Margarete Gumprecht wies auf die Vorteile des Einzelhandels hin, weil man am Point of Sale (POS) tatsächlich persönlich unter vielen Produkten auswählen kann: „ Das ist nachhaltig, weil das Produkt direkt zum Kunden gelangt, wo hingegen im Onlinegeschäft oft zig mal hin und her gesendet wird, das ist nicht umweltfreundlich.“