Verival und der Kampf um Qualität: Warum sich die Tiroler Marke von Kellogg trennte

Der Kampf Groß gegen Klein zieht sich durch Wolfgang Fojtls Karriereweg. Bis heute ist es sein wichtigstes Anliegen, das sein Unternehmen täglich begleitet, erzählt er im KURIER Business Gespräch. Fojtl ist Vollblutunternehmer, schmiss sein Wirtschaftsstudium nach nur einem Jahr, um autodidaktisch in die Selbstständigkeit zu gehen. Er arbeitete in den 1990er-Jahren an einem Kaffeekapsel-Konzept, noch bevor der Nespresso-Patentschutz fiel, und stieg in den 2000ern schließlich bei der Tiroler Bio-Marke Verival ein. Die Frühstücksprodukte mit klarem Fokus auf Haferflocken finden sich in Österreich und Deutschland in allen namhaften Supermärkten, werden insgesamt in 35 Länder exportiert und waren sogar einmal Teil des größten Frühstückskonzerns der Welt – Kellogg. Es war „eine echte Liebeshochzeit unter Anführungszeichen“, erinnert er sich. Doch die Liebe hielt nur fünf Jahre, 2021 kaufte Fojtl seine Marke frei. Vom US-Großkonzern und vom Vorbesitzer – der Familie Swarovski. Eine Entscheidung, die er nicht bereut hat. Obwohl ursprünglich sein Plan war, auch Verival groß zu machen.

Fakten Geschichte

Das Unternehmen wird von Bio-Pionier Engelbert Perlinger in den 1980ern gegründet, dann folgt der Konkurs und 1993 ein Neustart mit Gernot Langes-Swarovski. Seit 2007 laufen die Produkte unter der Marke Verival, 2012 steigt Wolfgang Fojtl als Mehrheitsgesellschafter ein. 15 Millionen Euro

werden pro Jahr erwirtschaftet. Exportiert wird in 35 Länder. Das Sortiment

besteht aus ca. 60 Produkten, darunter Porridge, Müsli und Granola. Seit Ende 2023 gehört auch die Getränkemarke Pona zum Unternehmen.

"Wir leben in zwei vollkommen unterschiedlichen Welten" Als Fojtl 2012 bei Verival einstieg, war die Marke „eigentlich nur in Österreich und ein bisschen in Deutschland vertreten“, sagt er. Also wollte er internationalisieren, am besten mit einem großen Partner an der Seite. Bekommen hat Fojtl den größten dieses Segments. „Man ist auf uns zugekommen“, betont der Verival-Chef bis heute stolz über die Fusion mit Kellogg. Er gesteht aber offen, dass man ihn „nicht wahnsinnig lange überreden“ habe müssen. „Es hat alles sehr gut begonnen“, weiß er noch. Dennoch stellte sich schnell heraus, „dass wir in zwei vollkommen unterschiedlichen Welten leben“, so Fojtl. „Ich bin ein Kleinunternehmer und wollte das auch bleiben. Kellogg ist ein globaler Konzern, das geht einfach nicht zusammen.“ Besonders schwer wog die Diskrepanz im Qualitätsanspruch, weiß Fojtl. „Ein großes Unternehmen schaut auf das Thema Qualität und Rohware anders als wir. Wir arbeiten hauptsächlich mit Naturprodukten, die sind nicht bearbeitet.“ Für einen großen Konzern wäre ein nicht bearbeitetes Produkt allerdings ein Risiko, das nicht erwünscht ist. „Am liebsten würde er jede Rohware durch hundert Grad schicken. Das ist ein ganz großer Interessenskonflikt und etwas, das substanziell an unseren Markenkern geht.“

Business Gespräch mit Wolfgang Fojtl