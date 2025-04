Veganista-Gründerin: "Als wir eröffneten, sind Drohbriefe gekommen"

Lebenslauf

Cecila Havmöller wurde am 21.12. 1973 in Oberpullendorf, Bgld, geboren. Nach der Matura studierte sie Publizistik und ging 1998 an die University of Toronto in Kanada. Ab 1999 war sie bei Magna in Kanada beschäftigt, danach wechselte sie in die Pressestelle des ORF. 2005 brachte sie Lush nach Österreich

Veganista

2013 eröffnete Havmöller mit ihrer Schwester Susanna Paller die erste Filiale in der Wiener Neustiftgasse. Mittlerweile betreiben sie zwölf Standorte