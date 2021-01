Unternehmer im Lockdown: „Wir halten durch “

Denisa Vikartovska ist in der Slowakei aufgewachsen. Ihre Mutter führte dort in einem kleinen Ort in den Bergen ein Restaurant und Denisa lernte schon als kleines Kind die Liebe zur Gastronomie kennen.

Über 30 Jahre später, in Österreich lange angekommen und nach einer beeindruckenden Karriere in der Gastronomie hat Denisa ihren Traum vom eigenen Restaurant verwirklicht und Ende 2019 ein Lokal in der Gumpendorfer Straße gekauft.