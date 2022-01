Stundenlang am Bildschirm: Was das für gesundheitliche Folgen hat

Es könnte ein Säbelzahntiger sein

Das Telefon blinkt. Eine neue Nachricht ist eingetroffen. Unsere Aufmerksamkeit ist sofort dort. „Im Gehirn passiert nun exakt dasselbe, was bereits vor 200.000 Jahren passiert ist, wenn es rechts hinter einem im Gebüsch geraschelt hat. Das hätte ja damals ein Säbelzahntiger sein können und so mussten wir schnell reagieren. Nun haben wir aber noch immer das gleiche neuronale Netzwerk und so treiben uns Neugierde und/oder Angst noch immer an. Angst, etwas Neues online zu verpassen oder die Neugierde, was denn nun in der SMS geschrieben steht. Das Problem ist, heutzutage raschelt es nicht mehr nur ein, zwei Mal am Tag, sondern, was Studien zeigen, durchschnittlich alle elf Minuten.“

Wir werden somit alle elf Minuten in unseren Tätigkeiten unterbrochen. „Viele glauben, unser Gehirn kann Multitasking, wenn wir E-Mails lesen und gleichzeitig telefonieren. Das stimmt aber nicht, unsere Aufmerksamkeit springt dabei nur ständig hin und her, das Gehirn arbeitet also nicht parallel, sondern seriell, was unglaublich viel Energie kostet und uns langsamer und fehleranfällig macht“, so Hufnagl.

Ständige Unterbrechungen

Zu 50 Prozent würden Unterbrechungen von außen kommen – durch Pushnachrichten, Klingeltöne, der Kollege, der nach einem ruft etc. Mittlerweile unterbrechen wir uns durch das antrainierte Verhalten aber in jedem zweiten Fall selbst. Anstatt sich nur auf das ZOOM-Meeting zu konzentrieren, beantworten wir nebenbei E-Mails. Anstatt den Text online zu Ende zu lesen, kaufen wir zwischendurch ein Produkt, weil es uns eben gerade einfällt und wir sofort auf den Gedanken impulsiv reagieren.

„Unser Tag wird regelrecht zerhackt“, sagt auch Karrierecoach Jens Wolff. Er meint damit Folgendes: Früher sah ein Arbeitstag z. B. so aus: Frühstücken. Arbeiten. Heimkommen. Sport machen. Essen. Fernsehen. Heutzutage wird der Tag in immer kleinere Einheiten zerteilt. Wir können nicht mehr nur U-Bahn fahren.

Allein beim U-Bahn fahren werden diese 20 Minuten zerteilt in: „muss noch rasch drei E-Mails beantworten“ und „darf nicht vergessen, nach dem Veranstaltungsort für mein Projekt zu googeln“ und „das lustige Foto, das mir ein Kollege geschickt hat, schnell auf Facebook teilen“.