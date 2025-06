Studie: Wie stark beeinflusst die Persönlichkeit unsere Berufswahl?

Vielfalt am Arbeitsplatz wird gern gepredigt. Sie fördere Zufriedenheit, verbessere die Performance und führe zu Innovation. Aber gilt diese Vielfalt auch für die Persönlichkeiten in einem Unternehmen? Die ehrliche Antwort: nicht wirklich.

Denn Ergebnisse einer aktuellen Studie der Universität Mannheim deuten darauf hin, dass Charaktereigenschaften innerhalb von Berufsgruppen eher homogen sind. Heißt: Menschen mit ähnlichen Persönlichkeitsmerkmalen sind in ähnlichen Jobs tätig. Die Studie bezieht sich dabei auf die bekannten „Big Five“-Persönlichkeitsmerkmale: Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und emotionale Stabilität. Je nach Ausprägung entscheidet man sich für bestimmte Berufe. Eine Schlussfolgerung könnte somit sein, dass sich soziale Menschen auch für soziale Jobs entscheiden – aber ist das wirklich so einfach?

Inwieweit die Persönlichkeit die Berufswahl beeinflusst und ob uns ein Job wiederum nachhaltig verändern kann, fragt der KURIER vier Experten.