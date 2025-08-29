Start-ups: Investoren setzen fast ausschließlich auf Männer

In der Start-up-Szene fließt für Frauen drastisch weniger Geld. Unter den insgesamt 153 Gründern, die im ersten Halbjahr 2025 eine Finanzierungsrunde abschließen konnten, waren nur elf Frauen. Das zeigt der aktuelle Female Start-up Funding Index . Eine weitere ernüchternde Erkenntnis: 98,1 Prozent des gesamten investierten Kapitals gingen ausschließlich an rein männlich besetzte Teams.

Wie kann das sein?

„Ich frage mich, wie man so viel Potenzial einfach liegen lassen kann“, berichtet Natascha Fürst, CEO von Female Founders. Auch aus wirtschaftlicher Perspektive sieht sie darin einen Nachteil: „Würden wir in der EU den Gender-Investment-Gap schließen, könnten wir das jährliche Bruttoinlandsprodukt Europas um 6,9 Prozent steigern.“ Warum also gibt es eine so klaffende Lücke?

Zum einen wird der Gender-Investment-Gap mit der aktuellen Zurückhaltung vieler Investoren begründet. Die Gesamtzahl der Investments sei generell massiv eingebrochen, erklärt Fürst. Zum anderen handle es sich um ein strukturelles Marktversagen: Männer sind auf Partnerschaftsebene und in Investorreihen deutlich überrepräsentiert. So beschreibt Clara Ganhör, Gründerin des Start-ups „Diamens“, die Situation: „Wir haben mit dutzenden Investoren gesprochen, aber die Anzahl an Investorinnen könnte man auf einer Hand abzählen.“

Und genau das mache den Unterschied. „Das ist das Similaritätsprinzip“, erklärt Natascha Fürst. „Man investiert in das, was man kennt. Es geht um das Grundbedürfnis nach Sicherheit und Planbarkeit. Das werfe ich den Männern nicht vor. Aber wenn wir das nicht ansprechen, wird sich nichts ändern.“