Spiel und Speis’ bei Grün-Weiß

Das Essen war übrigens exzellent: frisch vor den Gästen zubereitet werden Almochse und Lachsfilet mit diversen Beilagen, in der Spielpause gibt es frittierte Würstel am Spieß und nach dem Match das opulente Nachspeisenbuffet. Wer hier geladen ist, bleibt nach dem Schlusspfiff durchaus noch eine Weile sitzen. Am vergangenen Mittwoch war das auch notwendig: Rapid verlor, gemeinsam trauern macht es leichter.

Essen/Trinken: 5/5. Eventcatering der besten Art: Kochstationen und Bars, an denen großzügig ausgeschenkt wird

Service: 5/5. Viel Personal, sehr gutes und freundliches Service. Top!

Ambiente: 5/5. Großartig: die Stimmung ist locker, das Stadion sehr beeindruckend

Testerin und Autorin: Sandra Baierl