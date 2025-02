Zu Besuch in einer Schulklasse: „Wenn ich könnte, würde ich längst arbeiten“

Warum Work-Life-Balance?

Die dritten Klassen in der Niederösterreichischen Mittelschule in Haidershofen zeigen sich sehr arbeitsfokussiert. Sie haben konkrete Vorstellungen, können es kaum erwarten, durchzustarten, wie der KURIER während eines Workshops erfährt. Alexander will zur Berufsfeuerwehr oder in die Landwirtschaft, was sich eben ergibt. Ihm ist wichtig, „dass den ganzen Tag etwas zu tun ist“. Freizeit braucht es ohnehin nur am Wochenende, sagt Mia W., eine angehende Polizistin bzw. Kindergartenpädagogin. Nachtdienste und lange Arbeitszeiten stören auch ihre Sitznachbarin Mia G. nicht, die auf jeden Fall Polizistin werden will.

Mariana möchte ebenfalls einmal den Hof der Eltern übernehmen und im Freien mit ihren Händen arbeiten. Auf die Frage, ob ihr viel Freizeit wichtig sind, antwortet sie verwirrt: „Warum? Ich bin doch eh den ganzen Tag draußen in der Natur.“