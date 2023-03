Schnelle Ausbildung, schnelles Gehalt: Job des Fahrlehrers wird attraktiver

Das ist neu

Zugute soll die Novelle sowohl Einsteigern als auch Fahrschulbesitzern kommen, die auf der Suche nach neuem Fahrpersonal sind. Fahrlehrer seien durch das verdichtete Angebot an Schulungen deutlich früher einsetzbar - sowohl in der Erstausbildung als auch in der Mehrphasenausbildung. „Die jährliche Ausbildung von 140.000 Auto-, Motorrad- und Mopedlenkern kann damit in nächsten Jahren gesichert werden“, betont Steininger. In den 440 Fahrschulen sind etwa 2.200 Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer beschäftigt.

Die Ausbildung hat unverändert einen „dualen Charakter“. Die Lerninhalte sollen modernisiert und die Praxis mehr als verdoppelt werden. Die Theorie wird mit 176 Unterrichtseinheiten statt 255 kompakter. Die Praxis von 90 auf 220 Unterrichtseinheiten aufgestockt und enger mit der Theorie verschränkt. Die Schulungen in den Fahrschulakademien und in den Fahrschulen erfolgen abwechselnd.

Neu eingeführt wird eine Zwischenprüfung am Computer, mit der die Kandidaten den Status eines Fahrlehrassistenten nach etwa zwei Monaten erwerben. Mit diesem Status startet die praktische Unterrichtserteilung, bei der die angehenden Fahrlehrer sowohl gecoacht unter Aufsicht als auch selbstständig Fahrstunden geben. Das Gehalt der Fahrlehrassistenten ist gleich hoch wie das Einstiegsgehalt der Fahrlehrer. Die Lehrbefähigungsprüfung erfolgt innerhalb der nächsten vier Monate.