Salzburger Christkindlmarkt: „So eine Chance bekommt man nicht immer“

Die heimischen Christkindlmärkte schließen bald wieder ihre Türen – für so manche Standl-Betreiber fast schon eine Erleichterung nach den intensiven Weihnachtswochen. Den Salzburger Markt besuchten heuer wieder weit über eine Million Gäste, wie Niki Georg Widlroither dem KURIER berichtet. Er selbst war zum ersten Mal mit seiner Thermosflaschen-Firma „Swoam“ mit dabei.

KURIER: Sie hatten heuer zum ersten Mal ein Standl beim Salzburger Christkindlmarkt – wie ist es dazu gekommen?

Niki Widlroither: Wir haben in den vergangenen drei Jahren den Weihnachtsmarkt in Hellbrunn gemacht und davor in Wien am Spittelberg – dort sind wir bereits im fünften Jahr. Durch Zufall hatte ich die Gelegenheit, ein Standl am Residenzplatz beim Salzburger Christkindlmarkt zu bekommen. Ich hatte aber nur eine Woche Zeit, um zu überlegen. Im Kopf hat es gerattert, weil es doch eine Investition ist. Das Standl hat man auf Lebenszeit und kann es weitervererben. So eine Chance bekommt man nicht immer, also habe ich mich dafür entschieden.

Haben Sie die Entscheidung bereut?

Absolut nicht. Ich kann mich gar nicht beschweren. Die einzige Person, die zunächst dagegen war, war meine Mama. Mit ihr bin ich dann stundenlang gesessen und habe sie umgestimmt. Salzburg ist, was Weihnachtsmärkte betrifft, einzigartig. 2024 wurde der Markt von der Times auch zum zweitschönsten Weihnachtsmarkt Europas gekürt.