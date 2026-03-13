SALZ: Ein Treffpunkt für Tech, Start-ups und Investoren

Von 11. bis 12. März konnten sich Akteure aus Wirtschaft, Industrie, Forschung und der Start-up-Szene beim SALZ-Festival für Innovation und Technologie austauschen. Das Event verbindet Expo, Konferenz, Start-up-Pitches und Networking-Möglichkeiten – und das an einem Ort: dem Messezentrum Salzburg. Im Mittelpunkt standen technologische Entwicklungen, die Wirtschaft und Gesellschaft zunehmend prägen.

Am ersten Tag standen Expo, Pitches und Panels auf dem Programm, am zweiten Tag verlagerte sich das Festival mit dem Format „SALZ City“ in die Altstadt. Ausstellerinnen und Aussteller präsentierten ihre Technologien, Produkte und Lösungen. Gleichzeitig konnten Unternehmer und Investoren das Event zum Vernetzen nutzen. Eine Plattform dafür boten unter anderem die Matchmaking-Formate: In 221 vorab gebuchten Meetings konnte man in 20-minütigen Gesprächen gezielt zusammenarbeiten und so neue Kooperationen anstoßen.

Ein Highlight: „2 Minuten 2 Millionen“. In einem Studio stellten rund 41 Start-ups ihre Geschäftsideen einer Jury vor. Gründerinnen und Gründer hatten auch die Möglichkeit, sich direkt für eine kommende Staffel der bekannten TV-Show zu bewerben.

Beim Event mit dabei: Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler.