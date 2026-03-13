Karriere

SALZ: Ein Treffpunkt für Tech, Start-ups und Investoren

Geballter Gründergeist: In Salzburg herrscht beim SALZ-Festival "Pitch-Stimmung".
13.03.2026, 14:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Eine Frau trägt eine weiße VR-Brille, steht vor einem Tisch und schreibt mit einem schwarzen Stift auf die Oberfläche. Sie trägt einen lila Blazer im Channel-Stil.

Von 11. bis 12. März konnten sich Akteure aus Wirtschaft, Industrie, Forschung und der Start-up-Szene beim SALZ-Festival für Innovation und Technologie austauschen. Das Event verbindet Expo, Konferenz, Start-up-Pitches und Networking-Möglichkeiten – und das an einem Ort: dem Messezentrum Salzburg. Im Mittelpunkt standen technologische Entwicklungen, die Wirtschaft und Gesellschaft zunehmend prägen.

46-223459733

Von 11. bis 12. März fand in Salzburg das SALZ-Festival für Innovation und Technologie statt.

46-223459626

Alexander Kribus (Messezentrum Salzburg), Karoline Edtstadler (Landeshauptfrau), Walter Haas (Innovation Salzburg).

Jurymitglieder diskutieren beim SALZ-Festival während eines Start-up-Pitchs, einer der Höhepunkte des Events im Messezentrum Salzburg.

Von 11. bis 12. März fand in Salzburg das SALZ-Festival für Innovation und Technologie statt.

SALZ 2026: Großes Publikum vor einer Bühne.

Von 11. bis 12. März fand in Salzburg das SALZ-Festival für Innovation und Technologie statt.

Ein Mann präsentiert bei 2 Minuten 2 Millionen seine Idee.

Von 11. bis 12. März fand in Salzburg das SALZ-Festival für Innovation und Technologie statt.

Podiumsdiskussion mit mehreren Personen, ein Frau spricht ins Mikrofon.

Von 11. bis 12. März fand in Salzburg das SALZ-Festival für Innovation und Technologie statt.

Podiumsdiskussion mit mehreren Personen, ein Mann spricht ins Mikrofon.

Von 11. bis 12. März fand in Salzburg das SALZ-Festival für Innovation und Technologie statt.

SALZ 2026: Personen beim Networking.

Von 11. bis 12. März fand in Salzburg das SALZ-Festival für Innovation und Technologie statt.

SALZ 2026: eine Gruppe an Personen steht vor der Bühne und lächelt.

Von 11. bis 12. März fand in Salzburg das SALZ-Festival für Innovation und Technologie statt.

Die Expo, blaue Lichter und Austeller: SALZ 2026 bringt Innovation, Start-ups und Investoren nach Salzburg

Von 11. bis 12. März fand in Salzburg das SALZ-Festival für Innovation und Technologie statt.

Teilnehmende mit Kopfhörern verfolgen beim SALZ-Festival im Messezentrum Salzburg eine Präsentation zu technologischen Innovationen.

Von 11. bis 12. März fand in Salzburg das SALZ-Festival für Innovation und Technologie statt.

Ein Mann präsentiert beim SALZ-Festival auf der Bühne.

Von 11. bis 12. März fand in Salzburg das SALZ-Festival für Innovation und Technologie statt.

Am ersten Tag standen Expo, Pitches und Panels auf dem Programm, am zweiten Tag verlagerte sich das Festival mit dem Format „SALZ City“ in die Altstadt. Ausstellerinnen und Aussteller präsentierten ihre Technologien, Produkte und Lösungen. Gleichzeitig konnten Unternehmer und Investoren das Event zum Vernetzen nutzen. Eine Plattform dafür boten unter anderem die Matchmaking-Formate: In 221 vorab gebuchten Meetings konnte man in 20-minütigen Gesprächen gezielt zusammenarbeiten und so neue Kooperationen anstoßen. 

Ein Highlight:  „2 Minuten 2 Millionen“. In einem Studio stellten rund 41 Start-ups ihre Geschäftsideen einer Jury vor. Gründerinnen und Gründer hatten auch die Möglichkeit, sich direkt für eine kommende Staffel der bekannten TV-Show zu bewerben. 

Beim Event mit dabei: Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler.

Hier finden Sie noch mehr Geschichten zu Business-Events
Karoline Edtstadler Wirtschaft Salzburg Business People
kurier.at, RS  | 

Kommentare